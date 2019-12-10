Hac kayıt süresinin 13 Aralık'ta sona ereceği uyarısı

10.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:52

Kavak Müftüsü Nuh Arslan, 2020 hac ön kayıt süresinin 13 Aralık 2019 Cuma günü saat 23.59'da sona ereceğini bildirdi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hac farizasını yerine getirmek isteyen ve ilk defa 2020 yılı hac kurasına katılmak isteyen vatandaşların 13 Aralık 2019 Perşembe günü saat 23.59'a kadar hac başvurusunda bulunmaları gerektiğini söyledi.

Belirtilen tarihe kadar hac ön kaydını yaptırmayanların hac kurasına katılamayacağını ifade eden Arslan, "2020 yılı haç kurasına katılmak isteyen vatandaşların 11 Kasım saat 00.01'de başlayan ön kayıtlarını 13 Aralık 2019 Cuma günü saat 23.59'a kadar yaptırmaları gerekir. Daha önceki yıllarda hac kurasına katılmış ancak hac hakkı kazanamamış hacı adaylarının kayıtları ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik olarak yenilecek. İlk defa kutsal topraklara gitmek üzere ön kayıtlarını süresi içinde yaptırmayan vatandaşlarımız 9 Ocak 2020 Perşembe günü çekilecek kuraya katılamayacak." dedi.

Arslan, konu hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenlerin müftülüklere başvuruda bulunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA