Hac iptal mi oldu? 2021 Hac olacak mı? Bu sene Hac var mı?

Hac iptal mi oldu? Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm dünyada alınan önlemlerin detayları aktarılmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'da normalleşmenin ertelenmesi sonrası 2021 Hac olacak mı? Bu sene Hac var mı? Hac iptal oldu mu? sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, bu sene hac ibadeti yapılacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini ve Ramazan Bayramı sürecinde Umre ibadetinin yapılıp yapılmayacağına dair detayları aktardı. Bu kapsamda Hac iptal mi oldu? 2021 Hac olacak mı? Bu sene Hac var mı? sorularının yanıtları da cevap buldu.

2021 HAC İPTAL Mİ OLDU?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen yoğun sorular üzerine bir açıklama yaptı.

Diyanet tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2020 yılı hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmektedir.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır.

Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

HAC OLACAK MI?

Hac ibadetinin yapılıp yapılmayacağına dair detaylar açıklandı. Suudi Arabistan'da vakaların fazla olması sebebiyle Hac ibadeti 2021 yılında yapılamayacak.