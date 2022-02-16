Hac için İngiltere'den yürüyerek yola çıkan Iraklı, Konya'ya ulaştı - Haberler
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Hac için İngiltere'den yürüyerek yola çıkan Iraklı, Konya'ya ulaştı

AA, Havva Dereağzı - Güncel
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Hac için İngiltere'den yürüyerek yola çıkan Iraklı, Konya'ya ulaştı

Hac için İngiltere'den 1 Ağustos'ta yola çıkan Iraklı Adam Muhammed, Konya'nın Ilgın ilçesine ulaştı.

KONYA (AA) - Hac için İngiltere'den 1 Ağustos'ta yola çıkan Iraklı Adam Muhammed, Konya'nın Ilgın ilçesine ulaştı.

Mukaddes topraklara ulaşmak üzere yürüyerek yollara düşen Adam Muhammed rotası boyunca ilerlemeyi sürdürüyor.

Ilgın Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Yalçın Ertaş tarafından Ilgın Termal Kaplıcaları'nda misafir edilen Muhammed, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade etti.

Muhammed, malzemelerini taşımak için kullandığı hem yatağı hem de mutfağı olan 3 tekerlekli aracını iterek yol alıyor, Mekke'ye temmuz ayında varmayı hedefliyor.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Yalçın Ertaş, England, Konya, Hac, Güncel, Haberler

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