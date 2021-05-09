Hac ibadeti bu yıl özel önlemler altında yapılacak
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Hac ibadeti bu yıl özel önlemler altında yapılacak

Hac ibadeti bu yıl özel önlemler altında yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yıl yapılacak olan hac ibadetinin Covid-19 salgını nedeni ile özel koşullar altında düzenleneceği aktarıldı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yıl yapılacak olan hac ibadetinin Covid-19 salgını nedeni ile özel koşullar altında düzenleneceği aktarıldı.

Suudi Arabistan, korona virüs salgını nedeniyle aldığı tedbirler kapsamında bu yıl da yurtdışından hacı adaylarını ülkeye almayabileceği yönünde çıkan haberlere son noktayı koydu. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yıl yapılacak olan hac ibadetinin Covid-19 salgını nedeni ile özel koşullar altında düzenleneceği duyuruldu. Açıklamada, hac vazifesinin hacı adaylarının sağlık ve güvenliğini koruyacak özel önlemler altında düzenleneceği ve hac vazifesinin güvenli bir ortamda gerçekleştirileceği ifade edildi.

Hac için alınacak önlemlerin ve koşulların ilerleyen günlerde ayrıntılı olarak açıklanması bekleniyor.

Bakanlık sözcüsü ise, "Krallık'taki sağlık yetkilileri durumu değerlendirmeye devam ediyor ve herkesin güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi alıyor" dedi.

Suudi Arabistan geçtiğimiz sene ise, Covid-19 salgını nedeniyle hac ibadeti için sadece ülke içindeki ve sınırlı sayıdaki hacı adayını kabul etmişti. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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