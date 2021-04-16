Hac'ca 18-60 yaş arası çift doz aşı olanlar gidebilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hac'ca 18-60 yaş arası çift doz aşı olanlar gidebilecek

İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN - Haberler | Güncel

Hac'ca 18-60 yaş arası çift doz aşı olanlar gidebilecek Suudi Arabistan mesafeli hac menasikleri için ülke kontenjanlarını normalin 5'te 1'ine indirmeyi planlıyor Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

Veliaht prens Salman'dan Boris Johnson'a 'Newcastle' tehdidi: Aramız bozulur
Veliaht prens Salman'dan Boris Johnson'a 'Newcastle' tehdidi: Aramız bozulur

Hac'ca 18-60 yaş arası çift doz aşı olanlar gidebilecek

Suudi Arabistan mesafeli hac menasikleri için ülke kontenjanlarını normalin 5'te 1'ine indirmeyi planlıyor

BURSA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl Suudi Arabistan'ın mesafeli ve sınırlı hac için ülkelerle istişari görüşmelere başladığını duyurdu.

Tvnet'in Bursa'da düzenlediği iftar programına katılan Erbaş, hac ile alakalı gelişmelerin sorulması üzerine kayıtlarda ilk defa 2020 yılında Hac farizasının dışarıdan iştirak olmadan yapıldığına dikkat çekti. Geçen yıl sıra bekleyen ablası ve enitesine kuradan hac yapma imkanı çıktığını anlatan Ali Erbaş, bu yılda 60 yaş sınırı getirilmesi sebebiyle akrabalarının hacca gidemeyeceklerini söyledi. Suudi Arabistan'ın Hac Bakanlığı yetkililerinin, Müslüman ülkeler ile 2021 yılında sınırlı ve mesafeli bir Hac organizasyonu için görüşmelere başladığını anlatan Başkan Ali Erbaş, "2020 yılında kuradan çıkmış olan 83 bin 500 hacı adayımız var idi. Hiçbirisi gidemedi tabi. Benim ablam ile eniştem 10 yıl beklediler, gidemediler. 11. yıl ben başkan oldum, 'Herhalde bu sefer gideriz' dediler, yine gidemediler. 12. yıl kuradan çıktılar, bu seferde salgından dolayı gidemediler. Yaşları da şimdi 60'ın üzerinde. Bu sene eğer olursa Suudi Arabistan'ın ön şartlar bize ulaştı. İlk belirlenen yaş ve aşı şartları oldu. Buna göre 18 ile 60 yaş arası hacı adaylarımız kabul edilebilecek. Türkiye'nin geçen yıl hac için kur'a ile belirlediği 80 bin (ülke kontenajınımız) vatandaşımız vardı. Ancak salgın hastalık sebebiyle gidemediler. Bu yılda 60 yaş sınırı getirildi. Bu yılda birçok hacı adayımız yaş sınırına takılacak. Ancak bir de 80 bin yerine 5'te biri civarında bir kontenjan ile hac farizası yerine getirileceğinden dolayı, bu sene Türkiye'de katılım eşit şekilde azaltıldığı gibi düşük seviyede mümkün olabilecek" dedi.

Hac'ca 18-60 yaş arası çift doz aşı olanlar gidebilecek
Hac'ca 18-60 yaş arası çift doz aşı olanlar gidebilecek
Hac'ca 18-60 yaş arası çift doz aşı olanlar gidebilecek
Hac'ca 18-60 yaş arası çift doz aşı olanlar gidebilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mario Draghi Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Nur Sürer Burak Deniz Burak Sergen Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Metin Oktay Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hac'ca 18-60 yaş arası çift doz aşı olanlar gidebilecek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 15:21:54. #1.14#

title