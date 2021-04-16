Hac'ca 18-60 yaş arası çift doz aşı olanlar gidebilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hac'ca 18-60 yaş arası çift doz aşı olanlar gidebilecek

Hac'ca 18-60 yaş arası çift doz aşı olanlar gidebilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl Suudi Arabistan'ın mesafeli ve sınırlı hac için ülkelerle istişari görüşmelere başladığını duyurdu.

Veliaht prens Salman'dan Boris Johnson'a 'Newcastle' tehdidi: Aramız bozulur
Veliaht prens Salman'dan Boris Johnson'a 'Newcastle' tehdidi: Aramız bozulur

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl Suudi Arabistan'ın mesafeli ve sınırlı hac için ülkelerle istişari görüşmelere başladığını duyurdu.

Tvnet'in Bursa'da düzenlediği iftar programına katılan Erbaş, hac ile alakalı gelişmelerin sorulması üzerine kayıtlarda ilk defa 2020 yılında Hac farizasının dışarıdan iştirak olmadan yapıldığına dikkat çekti. Geçen yıl sıra bekleyen amca çocuklarına kur'adan hac yapma imkanı çıktığını anlatan Ali Erbaş, bu yılda 60 yaş sınırı getirilmesi sebebiyle akrabalarının hacca gidemeyeceklerini söyledi. Suudi Arabistan'ın Hac Bakanlığı yetkililerinin, Müslüman ülkeler ile 2021 yılında sınırlı ve mesafeli bir Hac organizasyonu için görüşmelere başladığını anlatan Başkan Ali Erbaş, "İlk belirlenen yaş ve aşı şartları oldu. Buna göre 18 ile 60 yaş arası hacı adaylarımız kabul edilebilecek. Türkiye'nin geçen yıl hac için kur'a ile belirlediği 80 bin (ülke kontenajınımız) vatandaşımız vardı. Ancak salgın hastalık sebebiyle gidemediler. Bu yılda 60 yaş sınırı getirildi. Bu yılda birçok hacı adayımız yaş sınırına takılacak. Ancak bir de 80 bin yerine 5'te biri civarında bir kontenjan ile hac farizası yerine getirileceğinden dolayı, bu sene Türkiye'de katılım eşit şekilde azaltıldığı gibi düşük seviyede mümkün olabilecek" dedi. - BURSA

Hac'ca 18-60 yaş arası çift doz aşı olanlar gidebilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Mehtap Ar Burak Deniz Burak Sergen
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Ünal Karaman Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hac'ca 18-60 yaş arası çift doz aşı olanlar gidebilecek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 13:46:01. #1.15#

title