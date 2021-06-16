Hac başvurularının başlamasıyla 24 saatte 450 binden fazla kişi başvurdu
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Hac başvurularının başlamasıyla 24 saatte 450 binden fazla kişi başvurdu

Hac başvurularının başlamasıyla 24 saatte 450 binden fazla kişi başvurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Hac kayıtların açılmasının ardından ilk 24 saat içerisinde 450 binden fazla kişinin adayın başvuru yaptığını açıkladı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Hac kayıtların açılmasının ardından ilk 24 saat içerisinde 450 binden fazla kişinin adayın başvuru yaptığını açıkladı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yeni tip korona virüse (Covid- 19) karşı alınan önemler kapsamında bu yıl yalnızca ülkede yaşayan 60 bin kişiye Hac izni verileceğini açıklamıştı. Kronik hastalığı bulunmayan, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olanlar ile son 5 sene içerisinde Hac ibadeti gerçekleştirmemiş olanların başvuru yapabileceği bildirilmişti. Başvurular internet üzerinden yapılmaya başlandı. Bakanlık, Hac için kayıtların başladığı ilk 24 saatte 450 binden fazla başvuru yapılığını ve İlk başvuruların yüzde 40'ı kadınların olduğunu açıkladı.

Hac başvurularının alınması ve incelenmesi devam ederken açıklama yapan bakanlık, "Hac ibadetini yerine getirmek isteyenler bireysel olarak kayıt yapmalı. Kadınlar erkek vasisi olmadan kayıt yaptırabilir" ifadesini kullandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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