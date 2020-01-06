Haç atma töreninde boğulma tehlikesi geçiren kişinin sağlık durumu iyi
HZ. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü için denize atılan haçı çıkarmak için Haliç'te denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirmiş, deniz polisi ve dalgıçların yardımıyla kıyıya çıkarılmıştı.
06.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:00
HZ. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü için denize atılan haçı çıkarmak için Haliç'te denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirmiş, deniz polisi ve dalgıçların yardımıyla kıyıya çıkarılmıştı. İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve adının Hristos Vosnakidis (46) olduğu öğrenilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hastanede gözetim altında tutulan Vosnakidis'in haç atma töreni için Yunanistan'dan eşi ve oğlu ile birlikte geldiği öğrenildi.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA