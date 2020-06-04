Habur'un açılması yük taşımacılığı yapan tır ve kamyon sürücülerinin yüzünü güldürdü
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Habur'un açılması yük taşımacılığı yapan tır ve kamyon sürücülerinin yüzünü güldürdü

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yük taşımacılığının yeniden başlanması tır ve kamyon sürücülerini sevindirdi.

Habur'un açılması yük taşımacılığı yapan tır ve kamyon sürücülerinin yüzünü güldürdü
04.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:43

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a yük taşımacılığının yeniden başlanması tır ve kamyon sürücülerini sevindirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarından uluslararası yük taşımacılığının yeniden başladığını duyurması, Şırnak'ta heyecan yarattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarında yük taşımacılığının yeniden başlamasından memnuniyet duyan kamyon şoförü Mecit Aras, yetkililere teşekkür etti.

Şoförlerden Ahmet Balca ise Türkiye gümrüğünün uluslararası yük taşımacılığına açıldığını belirterek, "Türkiye tarafı bırakıyor sıkıntı yok. En kısa zamanda Irak tarafının da açılmasını temenni ediyoruz." dedi.

Salgın nedeniyle ticaretin aksamaması için 1 Mart 2020'den itibaren Habur Sınır Kapısı ile İbrahim Halil Gümrük Kapısı arasındaki tampon bölgede dorse ve şoför değişimi yapılmak suretiyle "temassız ticaret" uygulaması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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