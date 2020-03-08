Habur Sınır Kapısında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması
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Dünya Kadınlar Günü, Şırnak, Kültür Sanat

Habur Sınır Kapısında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, Habur Sınır Kapısında nöbet tutan kadın sağlık çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

08.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:22
Habur Sınır Kapısında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, Habur Sınır Kapısında nöbet tutan kadın sağlık çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal sınır kapısındaki etkinlikte yaptığı konuşmada,Türkiye'de sağlık çalışanlarının yüzde 60'dan fazlasını kadınların oluşturduğunu belirterek, "Nöbet usulü çalışmak herkesin yatağına giderken onların hastane koridorlarında yankılanan ayak sesleri, çocuğu hasta iken gidip de başka yüreklere merhem olması, bu özveriden başka bir şey değildir." dedi.

Daha sonra Anmal ve beraberindekiler kadın çalışanlara karanfil verdi.

Kaynak: AA

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Manşet

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