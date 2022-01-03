Habur Sınır Kapısı ve 3 ilde rüşvet operasyonu: 8'i kamu görevlisi 30 gözaltı - Haberler
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Habur Sınır Kapısı ve 3 ilde rüşvet operasyonu: 8'i kamu görevlisi 30 gözaltı

Habur Sınır Kapısı ve 3 ilde rüşvet operasyonu: 8'i kamu görevlisi 30 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı ile Şanlıurfa, Osmaniye ve Samsun'da eş zamanlı düzenlenen rüşvet operasyonunda; sınır kapısında çalışan 8 kamu görevlisi ile 22 kaçakçı gözaltına alındı.

SAMSUN (DHA) - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı ile Şanlıurfa, Osmaniye ve Samsun'da eş zamanlı düzenlenen rüşvet operasyonunda; sınır kapısında çalışan 8 kamu görevlisi ile 22 kaçakçı gözaltına alındı.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, kaçakçılarla anlaştıkları tespit edilen kamu görevlilerine ve kaçakçılara yönelik Şırnak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince ilçedeki Habur Sınır Kapısı ile Şanlıurfa, Osmaniye ve Samsun'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda kaçakçılarla anlaşma yaptıkları tespit edilen ve sınır kapısında çalışan 8 kamu görevlisi ile 22 kaçakçı gözaltına alındı. Kaçakçıların, rüşvet verdikleri kamu görevlilerinin nöbet saatlerinde telefon, sigara, ilaç gibi kaçak malzemeleri Habur Sınır Kapısı'ndan geçirip, şehirlere sevk ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Habur Sınır Kapısı ve 3 ilde rüşvet operasyonu: 8'i kamu görevlisi 30 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Son Dakika Haberleri

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