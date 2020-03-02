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Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sahra hastanesi kuruldu.

02.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:02
Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri

'ın ilçesi yakınlarındaki 'nda yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sahra hastanesi kuruldu.

Kaynak: Dunya.com

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