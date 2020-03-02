Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri
Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sahra hastanesi kuruldu.
02.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:02
Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sahra hastanesi kuruldu.
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Kaynak: Dunya.com