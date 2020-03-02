Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri
Haberler » Güncel » Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri - Haber

Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahra hastanesi kuruldu.

02.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:12
Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri

'ın ilçesi yakınlarındaki 'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahra hastanesi kuruldu.

'ta Kovid-19 vakalarının görülmesi üzerine Habur Sınır Kapısı'nda tedbirler sürüyor.

Bu kapsamda Irak üzerinden yurda giriş yapacak Türk vatandaşları için gümrük girişine sahra hastanesi kuruldu.

Sınır kapısına gelen Türk vatandaşların, sahra hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yurda girişi sağlanıyor.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler