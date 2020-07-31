Habur Sınır Kapısı'nda bayram kutlaması
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Habur Sınır Kapısı'nda bayram kutlaması

Irak'a yük taşıyan tır ve kamyon şoförleri, Kurban Bayramı'nı, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda kutladı.

Habur Sınır Kapısı'nda bayram kutlaması
31.07.2020 12:53 | Son Güncelleme: 31.07.2020 14:14

Irak'a yük taşıyan tır ve kamyon şoförleri, Kurban Bayramı'nı, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda kutladı.

Bayramı ailelerinden uzakta buruk geçiren şoförler, birbirleriyle bayramlaştı.

Şanlıurfa'dan gelen şoför İbrahim Yılmaz, her bayramı yolda geçirdiklerini söyledi.

"Mesleğimiz gereği çoğu zaman bayramlarda evimizde çocuklarımızın yanında olamıyoruz." diyen Yılmaz, herkesin bayramını kutladığını belirtti.

Mardin'den Irak'a yük taşımacılığı yapan Abdulselam Ergin de Kurban Bayramı'nı ailesinden ayrı buruk geçirdiğini dile getirerek, "Herkes gibi bayramı evimizde geçirmek isterdik. Maalesef mümkün olmadı. Çalışmak zorundayız. Buradan bütün ailemizin bayramını kutluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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