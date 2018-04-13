Habur Sınır Kapısı'na Revizyon Müjdesi - Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci -Gaziantep

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Kuzey Irak'la olan ticari ilişkilerin daha da kaliteli yapılabilmesi için Habur Sınır Kapısı'nı yeniden revize ediyoruz. Yaklaşık 80 milyon liralık yatırımla tek durak şeklinde büyüterek yeniden dizayn ederek, inşaatını başlatacağız." dedi.

Tüfenkci, GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde, Gaziantep'in marka şehirlerden biri olduğunu, sanayisi ve ticaretiyle örnek oluşturduğunu belirtti.

Sınır kapılarıyla ilgili yaptıkları çalışmalara değinen Tüfenkci, "Kuzey Irak'la olan ticari ilişkilerin daha da kaliteli yapılabilmesi için Habur Sınır Kapısı'nı yeniden revize ediyoruz, yaklaşık 80 milyon liralık yatırımla tek durak şeklinde büyüterek yeniden dizayn ederek, inşaatını başlatacağız. GAP Gümrük Müdürlüğünün sorumluluğunda olan Öncüpınar, Çobanbey ve Karkamış sınır kapılarımız bölgenin gelişmesi için önemli. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının beraber başarıyla neticelenmesi bu kapıların önemini bir kez daha ortaya koydu." diye konuştu.

Karkamış Gümrük Kapısını da kısa zamanda yerel imkanları da devreye sokarak hayata geçirdiklerini ve böylece bölge ticaretine özellikle de Gaziantep ticaretine büyük bir katkı verdiğini gördüklerini anlatan Tüfenkci, "A sınıfı" statüsüne yükseltilerek söz konusu kapının ihracat ve ithalata açıldığını dile getirdi.

"Karkamış Gümrük Kapısı, Gaziantep'in ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilen güzel, butik ve işlevsel bir kapı oldu." diyen Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yanında tır parklarını da oluşturarak lojistik firmalarımızın hem bekleme sürelerini sağlıklı şekilde geçirmelerini hem de şoför ve diğer çalışanların daha rahat vakit geçirebilmeleri planlandı. İnşallah tır parkı için pazartesi valilik, ihalesini gerçekleştirecek. Modern, işlevsel bir kapı haline gelecek. Bir yandan ticareti kolaylaştırırken bir yandan gümrük kapılarındaki denetimlerimizi artırarak insan kaçakçılığı ve diğer kaçakçılıkları önleme çalışmaları yapıyoruz.

"İnsani yardımlara katkı vermek adına protokol imzaladık"

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Kızılay arasında protokol imzanlandığına dikkati çeken Bülent Tüfenkci, bu sayede Carablus, Azez ve Afrin'deki Suriyeli sığınmacıların kullanımı için yapılan hibelerin Kızılay üzerinden gerçekleştirilmesini sağladıklarına değindi.

Protokol çerçevesinde tahsis edilen eşyalar arasında tıbbi cihazlar, engellilerin kullanımı için akülü sandalyeler, bebek ve çocuk kullanımına mahsus eşyalar ve yardım malzemelerini de Türk Kızılayı vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istediklerini vurgulayan Tüfenkci, "Bir yandan ticareti geliştirirken diğer yandan da AFAD, Kızılay ve diğer yardım kuruluşlarımızın insani yardımlarına katkı vermek adına böyle bir protokol imzaladık. Türkiye'nin 2017 yılında yakalamış olduğu 7,4'lük büyümeyi 2018'de de devam ettirmesini istiyoruz. Ticareti ve üretimi kolaylaştırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.