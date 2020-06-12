Habur Gümrük Kapısı'nda 42,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Habur Gümrük Kapısı'nda 42,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir tırın dorsesinin altına gizlenen 42 kilo 750 gram sıvı metanfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Habur Gümrük Kapısı'nda 42,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
12.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:08

Gümrük muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir tırın dorsesinin altına gizlenen 42 kilo 750 gram sıvı metanfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Habur Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapacak bir tır, riskli olduğu değerlendirilerek x-ray tarama cihazına sevk edildi. Taramada, aracın dorsesinin alt bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Narkotik dedektör köpeği aracılığıyla yapılan detaylı aramada, araç dorsesinin alt bölümüne 2 adet mavi renkli bidon yerleştirildiği saptandı.

Bidonların içinde yapılan analiz sonucunda söz konusu maddenin sıvı metanfetamin cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı. Operasyon neticesinde Türkiye'ye sokulmak istenen yaklaşık 17 milyon lira değerinde, toplam 42 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya ve naklinde kullanılan tıra el konulurken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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