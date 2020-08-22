Habur Gümrük Kapısı'nda 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Habur Gümrük Kapısı'nda 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Irak'tan gelen bir TIR'da 7 milyon 172 bin lira değerinde 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Habur Gümrük Kapısı'nda 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
22.08.2020 11:46 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:09

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Irak'tan gelen bir TIR'da 7 milyon 172 bin lira değerinde 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Habur Gümrük Kapısı'na gelen araçlara yönelik yapılan risk analizi sonucunda, Irak'tan boş olarak geldiği beyan edilen Türk plakalı bir TIR, riskli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına sevk edildi. X-ray taramasında TIR'ın çekicisinin arka bölümünde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine TIR, arama hangarına alındı.

Çekicinin arka bölümünde, yedek depo olarak kullanılan bölüme, aramada kullanılan dedektör köpek tepki verdi. Açılan bölümdeki deponun, hortumları kesilerek işlevsiz hale getirildiği ve çok sayıda paket ile doldurulduğu görüldü. Uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizde, paketlerde uyuşturucu madde metamfetamin olduğu anlaşıldı.Operasyonla yurda girişi engellenen uyuşturucunun 18 kilogram ve 7 milyon 172 bin lira değerinde olduğu kaydedildi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken,  soruşturma devam ediyor.

 


Kaynak: DHA

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