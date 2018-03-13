Habur'da Uyuşturucu Operasyonu

Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'nda 55,5 kilogram eroin yakalandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Habur Gümrük Kapısı'nda muhafaza ekiplerince dedektör köpekler eşliğinde gerçekleştirilen gece devriyesinde, Türkiye'ye giriş tarafında valiziyle bekleyen bir şahsa kimlik kontrolü yapılırken, narkotik dedektör köpek İDA valize tepki verdi.

Yapılan aramada koli bandına sarılmış paketler bulunması üzerine, şahısla yapılan ön görüşmede Irak'tan beyaz bir otomobille 3 kişi geldikleri öğrenildi. Gümrük, muhafaza ekiplerince trafiğe kapatılarak eş zamanlı arama başlatıldı ve kamera görüntüleri incelenerek şüpheli hareketler tespit edildi.

Aramada, çimlik alana atılmış siyah bir çantada paketler bulundu. Kamera görüntülerinden tespit edilen beyaz otomobildeki 2 şüpheli şahsın, bekleme alanında olduğunun tespit edilmesi üzerine araç kontrollü olarak muhafaza personeli refakatinde x-ray taramasına alındı. Tarama sonucunda, belirlenen şüpheli noktalardan otomobilin arka koltuğu ile bagaj kısmı arasında araca sonradan eklendiği tespit edilen zula olarak tabir edilen bölmede, sarı renkli koli bandına sarılmış bir paket daha ele geçirildi.

Paketlerden alınan numunelerin eroin olduğu belirlendi. Çantalardan ve arabadan çıkan toplam 109 paket içindeki 55,5 kilogram eroine el konuldu.

Irak uyruklu 3 şahıs gözaltına alınarak, Silopi Cumhuriyet Savcılığı tarafından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.