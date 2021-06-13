Habur'da tırın dorsesinde patlayıcı düzenek bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Habur'da tırın dorsesinde patlayıcı düzenek bulundu

Habur'da tırın dorsesinde patlayıcı düzenek bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı'na gelen bir tırın dorsesinde el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı'na gelen bir tırın dorsesinde el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 7 Haziran Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tırın dorsesinde Habur Gümrük Muhafaza görevlilerince yapılan kontrollerde içerisinde patlayıcı madde olduğu değerlendirilen siyah renkli bir metal kutu tespit edildi. Bir yüzeyinde mıknatısların bulunduğu metal kutu, uzman bomba imha ekiplerince kontrollü olarak patlatıldı. Metal kutunun içine plastik patlayıcı ile metal bilyeler yerleştirildiği tespit edilirken, araçta yapılan detaylı aramada da ateşleyici düzenek, sinyal alıcı, pil bloğu ve tuşlu cep telefonu ele geçirildi. Yürütülen soruşturmada terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı tespit edilen tır şoförü gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere de incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi. Şüpheli L.Ç., bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(İHA)

Habur'da tırın dorsesinde patlayıcı düzenek bulundu
Habur'da tırın dorsesinde patlayıcı düzenek bulundu
Habur'da tırın dorsesinde patlayıcı düzenek bulundu
Habur'da tırın dorsesinde patlayıcı düzenek bulundu
Habur'da tırın dorsesinde patlayıcı düzenek bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

BURSA KALPLERİNİ ÇANTALARINDA TAŞIYORLAR
BURSA KALPLERİNİ ÇANTALARINDA TAŞIYORLAR
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti
Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu
Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Uca Funda Eryiğit Burcu Biricik Erkan Petekkaya
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Habur'da tırın dorsesinde patlayıcı düzenek bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 18:41:50. #1.15#

title