Habur'da teslim olan 5 teröristten 4'ü tutuklandı
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Habur'da teslim olan 5 teröristten 4'ü tutuklandı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan 5 PKK'lı teröristten 4'ü tutuklandı.

Habur'da teslim olan 5 teröristten 4'ü tutuklandı
20.07.2020 14:13 | Son Güncelleme: 20.07.2020 15:19

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan 5 PKK'lı teröristten 4'ü tutuklandı. 

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki barınaklarından kaçan 5 PKK'lı terörist, 9 Temmuz günü Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Emniyetteki sorguları önceki gün tamamlanan 4 terörist, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. Teslim olan 1 PKK'lının ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. 


Kaynak: DHA

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