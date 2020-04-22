Habur'da Irak ile 'temassız ticaret' sorunsuz yürütülüyor
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Habur Sınır Kapısı, Irak, Güncel

Habur'da Irak ile 'temassız ticaret' sorunsuz yürütülüyor

Habur Sınır Kapısı'nda 'temassız ticaret' sorunsuz şekilde sürüyor.

22.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:06
Habur'da Irak ile 'temassız ticaret' sorunsuz yürütülüyor

Habur Sınır Kapısı'nda 'temassız ticaret' sorunsuz şekilde sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Irak ile devreye alınan temassız ticaret kapsamında giriş çıkış yapan araç sayısında son günlerde artış kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle 1 Mart'ta yolcu giriş çıkışlarına kapatılan Habur Sınır Kapısı'nda, Irak'a ihracatın devam etmesi için Ticaret Bakanlığının talimatıyla önemli tedbirler alınmıştı.

Irak'a ihracat, Habur-İbrahim Halil gümrük kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimi yoluyla "temassız" olarak yapılıyor.

Salgının başlangıcında günde 400 ile olan araç sayısı son günlerde 1500'e ulaşırken, virüse karşı alınan tedbirler, koordineli şekilde hassasiyetle uygulanıyor.

Irak'tan gelip yurda giriş yapan araçların içi ve dışı tampon bölgede dezenfekte ediliyor, şoför değişimi yapılıyor. Ülkeye giriş yapan işçiler ve Türk vatandaşları kurulan sahra hastanelerinde 24 saat karantinaya alınıyor.

Firmalar ve sürücü memnun

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Silopi İlçe Temsilcisi Kemal Özdemir, AA muhabirine, bölgede ticaretin devam etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Özdemir, şöyle konuştu:

"Ticaretin devam etmesi bölgedeki binlerce insanın evine AŞ götürmesi demek. Salgına rağmen araç giriş çıkışlarını memnuniyetle takip ediyoruz. Son günlerde günlük ortalama 1300-1500 araç sayısı tutturulmuş durumda. Salgın öncesi sayılarımız 1700-2000 iken buna yaklaşılması çok sevindirici. Bu geçişleri sağlayan başta devlet büyüklerimiz olmak üzere emniyet, sağlık, gümrük çalışanlarına teşekkür ediyoruz."

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Silopi Temsilcisi Murat Tatar da temassız ticaretin sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Son haftalarda araç sayısında görülen artışın kendilerini sevindirdiğini belirten Tatar, "Hem tercüme hem de koordinasyon hizmetlerinde yardımcı oluyoruz. Şükürler olsun ki bugüne kadar olumsuzluk yaşamadık." dedi.

Tır şoförü Mehmet Mungan da Bursa'dan getirdiği hırdavat malzemesini temassız bir şekilde Irak'taki sürücüye teslim ettiğini dile getirerek, "Yapılan bütün çalışmalar sağlık problemi yaşanmaması için. Aracımız geliş gidişlerde dezenfekte ediliyor ve sorunsuz bir şekilde bize teslim ediliyor. Uygulamadan son derece memnunuz. " diye konuştu.

Habur'da Irak ile 'temassız ticaret' sorunsuz yürütülüyor

Kaynak: AA

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