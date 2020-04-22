Habur'da Irak ile 'temassız ticaret' sorunsuz yürütülüyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Habur'da Irak ile 'temassız ticaret' sorunsuz yürütülüyor - Haberler
Habur Sınır Kapısı, Irak, Güncel

Habur'da Irak ile 'temassız ticaret' sorunsuz yürütülüyor

Habur Sınır Kapısı'nda 'temassız ticaret' sorunsuz şekilde sürüyor.

22.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:32
Habur'da Irak ile 'temassız ticaret' sorunsuz yürütülüyor

Habur Sınır Kapısı'nda 'temassız ticaret' sorunsuz şekilde sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Irak ile devreye alınan temassız ticaret kapsamında giriş çıkış yapan araç sayısında son günlerde artış kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle 1 Mart'ta yolcu giriş çıkışlarına kapatılan Habur Sınır Kapısı'nda, Irak'a ihracatın devam etmesi için Ticaret Bakanlığının talimatıyla önemli tedbirler alınmıştı.

Irak'a ihracat, Habur-İbrahim Halil gümrük kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimi yoluyla "temassız" olarak yapılıyor.

Salgının başlangıcında günde 400 ile olan araç sayısı son günlerde 1500'e ulaşırken, virüse karşı alınan tedbirler, koordineli şekilde hassasiyetle uygulanıyor.

Irak'tan gelip yurda giriş yapan araçların içi ve dışı tampon bölgede dezenfekte ediliyor, şoför değişimi yapılıyor. Ülkeye giriş yapan işçiler ve Türk vatandaşları kurulan sahra hastanelerinde 24 saat karantinaya alınıyor.

Firmalar ve sürücü memnun

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Silopi İlçe Temsilcisi Kemal Özdemir, AA muhabirine, bölgede ticaretin devam etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Özdemir, şöyle konuştu:

"Ticaretin devam etmesi bölgedeki binlerce insanın evine AŞ götürmesi demek. Salgına rağmen araç giriş çıkışlarını memnuniyetle takip ediyoruz. Son günlerde günlük ortalama 1300-1500 araç sayısı tutturulmuş durumda. Salgın öncesi sayılarımız 1700-2000 iken buna yaklaşılması çok sevindirici. Bu geçişleri sağlayan başta devlet büyüklerimiz olmak üzere emniyet, sağlık, gümrük çalışanlarına teşekkür ediyoruz."

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Silopi Temsilcisi Murat Tatar da temassız ticaretin sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Son haftalarda araç sayısında görülen artışın kendilerini sevindirdiğini belirten Tatar, "Hem tercüme hem de koordinasyon hizmetlerinde yardımcı oluyoruz. Şükürler olsun ki bugüne kadar olumsuzluk yaşamadık." dedi.

Tır şoförü Mehmet Mungan da Bursa'dan getirdiği hırdavat malzemesini temassız bir şekilde Irak'taki sürücüye teslim ettiğini dile getirerek, "Yapılan bütün çalışmalar sağlık problemi yaşanmaması için. Aracımız geliş gidişlerde dezenfekte ediliyor ve sorunsuz bir şekilde bize teslim ediliyor. Uygulamadan son derece memnunuz. " diye konuştu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek Haberler
Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı Haberler
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı Haberler
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar Haberler
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
İzmir'de korkutan 'böcek istilası' görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Kronik rahatsızlıkları olan ya da koronayı yenen kişiler oruç tutabilir mi? Uzman isim yanıtladı
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Deniz Seki Rafet El Roman Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Ali Koç Ersun Yanal Shane Larkin Loris Karius
Daha Fazla Mart Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Habur'da Irak ile 'temassız ticaret' sorunsuz yürütülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 10:58:31. #1.15#
title