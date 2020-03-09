Habur'da bekleyen sürücülere çorba ikram edildi Habur Sınır Kapısında bekleyen sürücülere çorba ikram edildi.

Habur Sınır Kapısında bekleyen sürücülere çorba ikram edildi.

Başverimli Belde Belediyesince hazırlanan 2 bin 500 kişilik çorba Tır Parkında sürücülere dağıtıldı.

Belediye başkanı Medeni Tatar sınır kapısının bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldığını belirterek, "Burada bekleyen sürücü arkadaşlarımızın aileleri burada değil. İmkanlarımız ölçüsünde onlara destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA