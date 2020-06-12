Habur'da 42.7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Habur'da 42.7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 42 kilogram 750 gram sıvı metanfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Habur'da 42.7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
12.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:40

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 42 kilogram 750 gram sıvı metanfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen risk analizinde gümrük kapısına Irak'tan boş olarak geldiği beyan edilen bir tır riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına yönlendirilen aracın dorsesinin alt bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Araç, detaylı inceleme yapılmak üzere arama hangarına sevk edildi. Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, köpeğin de x-ray taramasında saptanan şüpheli bölgeye tepki vermesi üzerine aracın dorsesinin alt bölümüne 2 adet mavi renkli bidon yerleştirildiği saptandı. Bidonlar gizlendikleri yerden çıkarıldı ve içerisinde bulunan sıvı madde uyuşturucu test cihazı ile analize tabi tutuldu. Yapılan analiz sonucunda söz konusu maddenin sıvı metanfetamin cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı.

Operasyon neticesinde zehir tacirlerince Türkiye'ye sokulmak istenen yaklaşık 17 milyon lira değerinde, toplam 42 kilogram 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el konulurken araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı Haber
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü Haber
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit...
Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu
Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı
Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı
Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak
Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Evinde cesedi bulunan kadının komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Ömer Çelik Donald Trump Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Hikmet Karaman Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Ankara İstifa Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Habur'da 42.7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 11:17:31. #1.15#
title