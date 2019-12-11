Habur'da 3 terörist teslim oldu

11.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:37

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK 'dan kaçan 3 terörist, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın kuzey Irak'ta bulunan barınaklarından kaçan 3 terörist, Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Öte yandan Aralık ayı içerisinde Habur'da teslim olan terörist sayısı 4 oldu.

Kaynak: DHA

- Şırnak