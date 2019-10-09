Habur'da 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

09.10.2019 11:07

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 105 kilogram eroin bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce sorumluluk sahasına gelen araçlar risk analizine tabi tutuldu.

Analiz sonucu, Habur Gümrük Kapısı'na Irak'tan boş geldiği beyan edilen Türkiye plakalı bir tır şüpheli bulundu. X-ray taramasına sevk edilen aracın dorsesinin tabanında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Araç arama hangarına alınarak, narkotik dedektör köpekler eşliğinde detaylı arama yapıldı.

Köpeklerin aracın dorsesinin taban bölümüne aşırı tepki vermesi üzerine bu bölüm ekipler tarafından söküldü. Dorse tabanında özel oluşturulmuş gizli bir bölmede 206 paket bulundu. Paketlerden alınan numunelerin analizinde maddenin eroin olduğu belirlendi.

Ele geçirilen eroinin miktarının 105 kilogramı bulduğu bildirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA