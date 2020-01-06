Habur'da 1 terörist teslim oldu
Haberler » Güncel » Habur'da 1 terörist teslim oldu - Haber

Habur'da 1 terörist teslim oldu

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terörist, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

06.01.2020 22:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:16
Habur'da 1 terörist teslim oldu

ŞIRNAK'ın ilçesinde, terör örgütü 'dan kaçan 1 terörist, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın kuzeyindeki barınaklarından kaçan 1 terörist, Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan terörist ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler