Hablemitoğlu suikastının şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır adliyeye getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hablemitoğlu suikastının şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır adliyeye getirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hablemitoğlu suikastının şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır adliyeye getirildi

Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine getirildi.

ANKARA (İHA) - Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanarak Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır, TEM şubedeki gözaltı işlemlerinin ardından savcılık huzuruna çıkarılması için adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Adliyesi'ne getirilen Bozkır'a 3 Şubat tarihinde ek gözaltı süresi alınmıştı. Cumhuriyet savcılığına ifade verecek olan Bozkır, savcılık talimatıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Necip Hablemitoğlu, Ukrayna, Gözaltı, Ankara, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title