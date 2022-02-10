Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden 3'ünün gözaltı süresi uzatıldı - Haberler
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Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden 3'ünün gözaltı süresi uzatıldı

AA, Cemil Murat Budak - Güncel
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Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden 3'ünün gözaltı süresi uzatıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken 3'ünün gözaltı süresinin uzatıldığı belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken 3'ünün gözaltı süresinin uzatıldığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 3 şüphelinin gözaltı süreleri ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince 4 gün uzatıldı.

Şüphelilerin ifade işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT'in operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirilen Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 5 kişiyi 3 Şubat'ta gözaltına almıştı.

Bozkır ise "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" iddiasıyla 8 Şubat'ta tutuklanmıştı.

AA / Cemil Murat Budak - Güncel

Necip Hablemitoğlu, Türkiye, Gözaltı, Milli, Güncel, Haberler

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