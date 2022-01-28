FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını anlattığı "Köstebek" adlı kitabını yayınlayamadan 2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını anlattığı "Köstebek" adlı kitabını yayınlayamadan 2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Kırmızı Bülten ile aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Türkiye'ye getirildi.
FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını anlattığı "Köstebek" adlı kitabını yayınlayamadan 2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Kırmızı Bülten ile aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Türkiye'ye getirildi. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa