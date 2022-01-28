FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını anlattığı "Köstebek" adlı kitabını yayınlayamadan 2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu... - Haberler
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FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını anlattığı "Köstebek" adlı kitabını yayınlayamadan 2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını anlattığı

FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını anlattığı "Köstebek" adlı kitabını yayınlayamadan 2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Kırmızı Bülten ile aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Türkiye'ye getirildi.

FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını anlattığı "Köstebek" adlı kitabını yayınlayamadan 2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Kırmızı Bülten ile aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Türkiye'ye getirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Necip Hablemitoğlu, Kırmızı Bülten, Milli, 3. Sayfa, Haber

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