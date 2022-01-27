Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Türkiye'ye getirildi - Haberler
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Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Türkiye'ye getirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Türkiye'ye getirildi FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını ele alan "Köstebek" adlı kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Kırmızı...

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Türkiye'ye getirildi

ANKARA - FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını ele alan "Köstebek" adlı kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002'de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Kırmızı Bülten ile aranan Nuri Gökhan Bozkır Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurtdışından Türkiye'ye getirildi.

Hakkında; Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma - Tasarlayarak Öldürme" suçlarından yakalama kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015'te yakalanan ve içinde bomba yapımında kullanılan mühimmat bulunan "Soğan Tırları" soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna'ya kaçmıştı. Ukrayna'da bulunduğu dönemde Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin süreç devam ederken FETÖ medya organlarında da yayınlanan röportajlarında; FETÖ söylemlerini kullanarak Türkiye, Türk devlet kurumları ve devlet büyükleri aleyhine asılsız iddialarda bulunan Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna makamlarına yaptığı iltica talepleri reddedilmişti. Nuri Gökhan Bozkır, adli işlemleri gerçekleştirilmek üzere emniyet birimlerine teslim edildi.

Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Türkiye'ye getirildi

Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Türkiye'ye getirildi

Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Türkiye'ye getirildi

İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Necip Hablemitoğlu, Türkiye, Aralık, 3. Sayfa, Haber

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