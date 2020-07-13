Hablemitoğlu suikastı zanlısı hakkında yeni gelişme
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Hablemitoğlu suikastı zanlısı hakkında yeni gelişme

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili geçen yıl Ukrayna'da yakalanan Nuri Gökhan Bozkır'ın, sığınma başvurusunun reddedilmesi üzerine mahkemeye yaptığı itiraz da kabul edilmedi.

Hablemitoğlu suikastı zanlısı hakkında yeni gelişme
13.07.2020 14:11 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:59

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili geçen yıl Ukrayna'da yakalanan Nuri Gökhan Bozkır'ın, sığınma başvurusunun reddedilmesi üzerine mahkemeye yaptığı itiraz da kabul edilmedi.

Kiev Bölge İdare Mahkemesi'nde Nuri Gökhan Bozkır'ın (46), Ukrayna'ya iltica talebinin reddi kararının iptali istemiyle yaptığı itiraz değerlendirildi. 30 Haziran'da görülen duruşmada, Devlet Göç İdaresi'nin kararına ilişkin itiraz reddedildi. Mahkeme Bozkır'ın, 'Türkiye'ye iade edilmesi halinde hayatının tehlikeye gireceği' yönündeki iddiasına dair hiçbir delil sunamadığına hükmetti.

TAHKİME BAŞVURMASI BEKLENİYORSuikastın kilit ismi Bozkır'ın, kararın resmi olarak tebliğ edilmesinin ardından 30 gün içinde Kiev Tahkim Mahkemesi'ne başvurma hakkı bulunuyor. Tahkim Mahkemesi'nin de itirazı reddetmesi halinde zanlının, Ukrayna Yüksek Mahkemesi'ne de gidebileceği belirtiliyor. İltica talebi nihai olarak reddedilirse, Bozkır'ın Türkiye'ye iadesine karar verilmesinin ve Ukrayna'da mahkeme kararıyla yeniden cezaevine girmesinin önü açılacak.1 YIL ÖNCE YAKALANMIŞTI

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken Türk Silahlı Kuvvetlerin'den ihraç edilen Nuri Gökhan Bozkır hakkında Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit şüphelisi olduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. Şüpheli, Interpol'ün kırmızı bülten düzenlemesi sonrası 10 Temmuz 2019 tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alınmıştı. Bozkır, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ukrayna mahkemesi tarafından elektronik kelepçeyle ev hapsine çıkarılmıştı. Ukrayna yasalarına göre ev hapsinin toplam süresi en fazla 6 ay olabileceği için şüphelinin, elektronik kelepçeyle ve Kiev dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrole tabi tutulmasına hükmedilmişti.


Kaynak: DHA

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