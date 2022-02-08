Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı - Haberler
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Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

AA, Mesut Tankulu - Güncel
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Necip Hablemitoğlu suikastının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı.

ANKARA (AA) - Necip Hablemitoğlu suikastının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren Nuri Gökhan Bozkır, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan Bozkır, "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.

Bozkır'ın gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı.

Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Hablemitoğlu suikastı şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

AA / Mesut Tankulu - Güncel

Necip Hablemitoğlu, Türkiye, Ankara, Milli, Güncel, Haber

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