: Hablemitoğlu suikastı şüphelisi ev hapsinde kalmaya devam edecek

22.01.2020 20:45 | Son Güncelleme: 22.01.2020 20:46

Ukrayna'da, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili geçen yıl yakalanan ve Türkiye'ye iadesi istenen şüpheli Nuri Gökhan B'nin ev hapsinin iptali için savcılığın yaptığı itiraz geri çekildi.

Kiev Temyiz Mahkemesinde, savcılığın, Nuri Gökhan B'nin elektronik kelepçe ile ev hapsinde tutulmasına yönelik itirazı değerlendirildi.

Savcının katılmadığı duruşmaya şüpheli Nuri Gökhan B, Ukraynalı avukatı ile geldi.

Kiev Temyiz Mahkemesi basın servisinden alınan bilgiye göre, yerel mahkemeden gelen karara yönelik itirazın görüşüldüğü davada, savcılık temyiz başvurusunu geri çekti. Savcı başvurusunu geri çektiği için dava düştü.

Böylece Kiev Şevçenko Mahkemesinin şüphelinin cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alınmasıyla ilgili kararı da geçerliliğini korudu.

Savcının, yerel mahkemedeki evrakların temyiz mahkemesine zamanında ulaştırılmamasına bağlı olarak zaman aşımı nedeniyle davayı geri çektiği belirtiliyor.

Alınan bilgiye göre, Kiev Şevçenko Mahkemesinde 8 Ocak'ta yapılan duruşmada şüphelinin ev hapsi süresi 10 Mart'a kadar uzatılmış ve evde bulunma zorunluluğu 23.00 ile 06.00 saatleri olarak belirlenmişti.

Şüphelinin gelecek günlerde Türkiye'ye iadesi gerçekleşmezse 10 Mart'tan birkaç gün önce Kiev Şevçenko Mahkemesinde ev hapsinin uzatılıp uzatılmamasına yönelik bir duruşma daha yapılacak.

Şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Hablemitoğlu suikastının faillerine ilişkin bilgiye sahip olduğu belirtilen Nuri Gökhan B. hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından 14 Mayıs 2019'da Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartılmıştı.

Zanlının kırmızı bültenle aranması için İnterpol'e de başvuruda bulunulmuştu.

Nuri Gökhan B, hakkında düzenlenen kırmızı bültene istinaden Ukrayna makamlarınca gözaltına alınmıştı.

Şüpheli, Türkiye'ye iadesinin değerlendirilmesi amacıyla Ukrayna'da 12 Temmuz 2019'da tutuklanmış ve cezaevine konulmuştu. Tutuklama kararına itirazı üzerine Nuri Gökhan B'nin elektronik kelepçeyle ev hapsine alınması kararlaştırılmıştı.

Halen ev hapsinde tutulan Nuri Gökhan B.'nin, Adalet Bakanlığınca gönderilen iade talepnamesi kapsamında Ukrayna adli makamlarının kararının ardından Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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