"Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltında tutulan 5 şüpheliden 2'si, ifadeleri alındıktan sonra savcılık tarafından re'sen serbest...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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"Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltında tutulan 5 şüpheliden 2'si, ifadeleri alındıktan sonra savcılık tarafından re'sen serbest bırakıldı.
"Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltında tutulan 5 şüpheliden 2'si, ifadeleri alındıktan sonra savcılık tarafından re'sen serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise gözaltı süresi uzatıldı." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa