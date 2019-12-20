: Hablemitoğlu Suikastı 17 yıl Sonra Çözülebilecek mi?

20.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:47

Gülen cemaati araştırmalarıyla tanınmış akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun 17 yıl önce öldürülmesinde kilit rolü olan eski bir TSK mensubunun, Ukrayna'da ev hapsine tutulması gündem yarattı. Hablemitoğlu ailesi, bu kişinin sığınma talebiyle serbest kalması olasılığından endişe duyduklarını açıkladı

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