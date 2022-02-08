Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisi Bozkır, adliyeye sevk edildi (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TUTUKLAMA TALEBİAnkara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ukrayna'da yakalanıp, Türkiye'ye getirilen cinayet şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın savcılık sorgusu tamamlandı.
ARALIK, IĞDIR (DHA) - TUTUKLAMA TALEBİ
Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ukrayna'da yakalanıp, Türkiye'ye getirilen cinayet şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın savcılık sorgusu tamamlandı. Bozkır, 'silahlı örgüt üyeliği' ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı - Güncel