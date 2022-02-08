Son dakika haberi! "Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, 'tasarlayarak öldürme' ve 'silahlı örgüte üye olmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine... - Haberler
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Son dakika haberi! "Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, 'tasarlayarak öldürme' ve 'silahlı örgüte üye olmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi!

Son dakika haberi: "Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, 'tasarlayarak öldürme' ve 'silahlı örgüte üye olmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, 'tasarlayarak öldürme' ve 'silahlı örgüte üye olmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haber

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