Son dakika haberi! "Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, 'tasarlayarak öldürme' ve 'silahlı örgüte üye olmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: "Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, 'tasarlayarak öldürme' ve 'silahlı örgüte üye olmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, 'tasarlayarak öldürme' ve 'silahlı örgüte üye olmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa