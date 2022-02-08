"Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, 'kasten öldürme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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"Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, 'kasten öldürme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.
ANKARA (İHA) - "Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, 'kasten öldürme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa