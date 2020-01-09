Hablemitoğlu cinayeti şüphelisinin ev hapsi uzatıldı

09.01.2020 12:13 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:13

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının Ukrayna'da yakalanan kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın ev hapsinin süresi iki ay uzatıldı.

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Suikastın şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'daki ev hapsi süresi 11 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldı. Bozkır'ın ev hapsi 11 Ocak'ta sona eriyordu.

Hablemitoğlu suikastının kırımızı bültenle aranan şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna'da 10 Temmuz 2019'da yakalandıktan sonra 12 Temmuz'da Türkiye'ye iadesi yönünde karar verildi. Bozkır, avukatlarıyla bu kararı temyiz etti ve Ukrayna'ya sığınma talebinde bulundu. Kiev Temyiz mahkemesi, iade kararını veren mahkemenin usul hatası yaptığı gerekçesiyle iptal kararı verdi. Bu süreçte Ukrayna Göç İdaresi Bozkır'ın sığınma başvurusunu incelemeye aldı. Bu nedenle de Kiev savcılığının Bozkır'ın Türkiye'ye iadesi için ikinci kez dava açması durumu ortadan kalktı.

Bozkır'ın Ukrayna'dan Türkiye'ye iadesi yönünde yargı kararı verilebilmesi için, zanlının ağustos ayında yaptığı siyasi sığınma başvurusunun sonuçlanması gerekiyor. Ukrayna Göç İdaresi sığınma başvurusunu reddederse Bozkır'ın bu karara da itiraz etme hakkı var.

YARINKİ DURUŞMADA KARAR BEKLENMİYOR

Şüphelinin yeniden tutuklanması talebiyle savcılığın Kiev Temyiz Mahkemesi'nde açtığı davanın bir sonraki duruşması yarın görülecek. Mahkemenin bu davada süre aşımı nedeniyle usulden ret kararı vermesi bekleniyor. Savcılığın itirazının ardından açılan davada 1 Kasım, 12 Kasım, 20 Kasım ve 11 Aralık tarihlerindeki temyiz duruşmaları evrakların mahkemeye ulaştırılmadığı gerekçesiyle ertelenmişti.

Ukrayna'da üç ay cezaevinde kalan şüphelinin tutukluluğu 18 Ekim tarihinde elektronik kelepçeyle ev hapsine çevrilmişti.

Kaynak: DHA