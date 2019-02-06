Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, Habitat Sosyo-Ekonomik Kalkınma Programı kapsamında 23 bin 714 kişiye ulaştıklarını belirterek, "Birçok kişinin hayallerini gerçekleştirebilmesi için yol açtık. Kırsal kesimde yaşayan insanları, çocukları teknolojiyle buluşturduk." dedi.

Derneğin, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları iş birliğinde hayata geçirdiği Habitat Sosyo-Ekonomik Kalkınma Programı kapanış toplantısı yapıldı.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen toplantıda, TANAP'ın geçtiği 3 ilin kırsal kesiminde sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi amacıyla 2017'de başlatılan projeye ilişkin bilgi verildi.

Habitat Derneği Başkanı Hazır, yaptığı konuşmada, projeyle ulaşılması hedeflenen kişi sayısının başlangıçta 13 bin 500 olarak belirlendiğini söyledi.

Bu sayıyı 7 bin 373 kadın, 8 bin 768 çocuk, 975 engelli, 6 bin 598 erkek olmak üzere 23 bin 714'e çıkararak hedeflerini aştıklarını vurgulayan Hazır, "Projeyle birçok kişinin hayallerini gerçekleştirebilmesi için yol açtık. Belki memleketi kurtarmadık ama kırsal kesimde yaşayan insanları, çocukları teknolojiyle buluşturduk." diye konuştu.

Sosyal kooperatifçiliğin geleceğin en önemli istihdam sağlayıcısı olabileceğini belirten Hazır, doğru modellemelerle kırsal kesimde sürdürülebilir sistem kurulabileceğini dile getirdi.

Hazır, Erzurum'da inovasyon merkezi kurma kararı aldıklarını, böylece kooperatif ve girişimcileri bir araya getirmek istediklerini kaydetti.

"Çevreye ve insana verdiğimiz değerle öne çıkmak istiyoruz"

TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem ise başarılı bir firma olmanın yanı sıra çevreye ve insanlara verdikleri değerle öne çıkmak istediklerini dile getirdi.

Habitat Derneğinin hayata geçirdiği sosyal projelerin önemine değinen Erdem, "Kodlama, teknoloji ve internet farkındalığı alanlarında çok güzel çalışmalar yaptılar." ifadesini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de proje kapsamında verilen kooperatifleşme eğitimiyle, bölgede üretilen ürünlerin daha kapsamlı şekilde pazarlanabileceğini bildirdi.

Programda, projeye ilişkin görseller de sergilendi.

Kaynak: AA