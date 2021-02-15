HABİTAT Derneği TTSO arasında projeler görüşüldü

HABİTAT Derneği Başkanı Sezai Hazır, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Hacısalihoğlu ile Hazır'ın başta eğitim faaliyetleri olmak üzere gerçekleştirilecek projeler konusunda görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Hazır, TTSO ile salgın döneminde üyelerine yönelik önemli çevrimiçi eğitim programları gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Dijital Pazarlama Eğitimi, Finansal Okuryazarlık Eğitim, Blockchain Eğitimi, Finansal Risk Yönetimi Eğitimi, KOBİ'ler için Dijital İş Süreçleri gibi birçok eğitimi ortak olarak düzenledik. Bundan sonra da başta eğitim olmak üzere ortaklaşa birçok faaliyet yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu da oda üyesi firmaların gerek dışa açılması gerekse e-ticaret kapasitelerinin artırılması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"HABİTAT Derneği ile ortak düzenlediğimiz eğitimler de bunun önemli bir parçası. Bir süre önce Dijital Eğitim Seferberliği adı altında yoğun bir çevrimiçi eğitim programı düzenledik. Bundan sonra da bu tür faaliyetlerimiz devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk