Habibler'e 2 bin metrekarelik park yapımı tamamlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Habibler'e 2 bin metrekarelik park yapımı tamamlandı

Kepez Belediyesi tarafından Habibler Mahallesi'nde 2 bin metrekarelik parkın yapımı tamamlandı.

Habibler'e 2 bin metrekarelik park yapımı tamamlandı
20.05.2020 12:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:22

Kepez Belediyesi tarafından Habibler Mahallesi'nde 2 bin metrekarelik parkın yapımı tamamlandı.

İmar yollarının tamamına yakınının açıldığı ve asfaltlandığı mahallede, yeşil alan yatırımına da önem veriliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, son 11 yılda mahallede 6'sı yeni park, 4'ü tadilat olmak üzere 17 bin metrekare yeşil alan üretti. Son olarak 5550 Sokak'ta 2 bin metrekare büyüklüğünde bir park yapımı tamamlanarak, mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Parkta, üzeri kapalı ve açık ahşap oturma mobilyaları, açık hava spor aletleri, çocuk oyun elamanları bulunuyor. Çim ekilen parka, çeşitli türde bitki ve ağaç fidanı da dikildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Habibler Mahallesi'nde yeşil alan yatırımlarının devam edeceğini ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor Haber
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu Haber
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir Haber
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek Haber
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Güne yükselişle başlayan gram altın 382 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 382 liradan işlem görüyor
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı
Kardeşinin kaza yaptığını gören sağlık personeli gözyaşlarına hakim olamadı
Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı
Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Yunanistan'ın '19 Mayıs 1919' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
Artvin'de bir haftadır sokaklarda dolaşan boz ayı ilçenin maskotu oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Hazal Kaya Ersin Korkut Hande Ataizi Mehmet Ali Erbil
Spor Hasan Şaş İlhan Cavcav Kenan Sofuoğlu Malcolm Thomas Ivan Obradovic
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Habibler'e 2 bin metrekarelik park yapımı tamamlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 12:22:55. #1.14#
title