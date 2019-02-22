Habib Muruz'dan Bill Gates'e: "İnekler Doğal Olarak Gaz Çıkartır"

Bill Gates'in küresel ısınmadaki ineklerin çıkardığı metan gazına yönelik açıklamalarını değerlendiren Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Habib Muruz, hayvanların çıkardığı metan gazının bilinen bir durum olduğunu ve küresel ısınmada inekleri ön plana çıkartarak diğer etkenlerin göz ardı edilememesi gerektiğini söyledi.

Bill Gates'in eşi Melinda Gates ile birlikte yayımladığı yıllık mektubunda "Bir gün ineklerin bağırsak hareketleri hakkında konuşacağım hiç aklıma gelmezdi. İnekler, bakterilerin metan gazı biriktirmesine neden oluyor ve sıra dışı mideleri var" şeklindeki açıklamasını değerlendiren Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Habib Muruz, ineklerin ön plana çıkartılmasının geleneksel hayvansal ürünlere sürdürülebilir alternatif arayışların bir sonucu olduğunu belirtti.

"Metan gazını azaltacak bir strateji geliştirilemedi"

Metan gazının nasıl oluştuğunu anlatan Muruz, "Geviş getirenler hayvanların midesinin yüzde 70'ini işkembe oluşturur. İşkembe milyarlarca organizmaya ev sahipliği yaptığı için tam bir fermantasyon teknesi olarak tanımlanabilir. Geviş getiren hayvanlar günlük tükettikleri yemler önce işkembede sindirime tabi tutulur. Bunun sonucunda da gaz ortaya çıkar. Bu gazların başında karbondioksit ve metan gazı gelir. Bu gazların yüzde 90'ı geğirmeyle çevreye bırakılır. Gazın miktarı hayvanın tükettiği yeme özellikle karbonhidratın içeriğine bağlı olarak değişir. Tüketilen yemin kalitesi arttıkça üretilen metan düzeyi düşer. Yemin kalitesi düştükçe metan düzeyi yükselir. Geviş getiren hayvanların günlük tükettiği yemlerin çoğunu kaba yem oluşturur. Kaba yemdeki kalitenin düşük olması metan gazı oluşumu seviyesini artırır. Günümüzde metan gazını azaltmaya yönelik çalışmalarda yem kalitesinin iyileştirilmesine odaklanılıyor. Bunun yanı sıra değişik yem katkı maddelerinin üzerinde de çalışıldı. Ancak elde edilen sonuçlar uzun etkili olmadı. Metan gazı üretiminin azaltılmasına yönelik pratiğe aktarılmış bir strateji yok" dedi.

"Diğerlerine olan ilgiyi engellememeli"

Bill Gates'in açıklamalarına değinen Muruz, "İneklerin metan gazı üretmesi şaşkınlık oluşturacak bir olay değildir. Aksine inekler doğal olarak gaz çıkartır. Bill Gates'in açıklamasında ineklerin ön plana çıkartılması, hedef haline getirilmesi geleneksel hayvansal ürünlere sürdürülebilir alternatif arayışların bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Bu açıklamalar küresel sera gazı emisyonlarına yol açan diğer sektörlerin varlığına olan ilgiyi engellememeli" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA