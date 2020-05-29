Habib-i Neccar Camii'nde aylar sonra ilk Cuma namazı kılındı
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Habib-i Neccar Camii'nde aylar sonra ilk Cuma namazı kılındı

- Habib-i Neccar Camii'nde aylar sonra ilk Cuma namazı kılındı Hatay'da bulunan Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi'nde aylar sonra yeniden Cuma namazı kılındı.

29.05.2020 23:00 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:04

- Habib-i Neccar Camii'nde aylar sonra ilk Cuma namazı kılındı

HATAY - Hatay'da bulunan Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi'nde aylar sonra yeniden Cuma namazı kılındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camii yeniden ibadete açılarak aylar sonra Cuma namazı kılındı. Namaz öncesinde camii girişinde Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri ve polis ekipleri önlemler aldı. Ekipler, camiye giriş yapmak isteyen vatandaşlara maske dağıtırken, seccadesi olmayan vatandaşlara giriş izni verilmedi. Sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek caminin avlusunda namaz kılan vatandaşlar, namazlarını kılmasının ardından dualar ettiler.

Ayrıca Türkiye genelinde olduğu gibi İskenderun'da sosyal mesafe kurallarına uyularak ilk cuma namazı kılındı. Nihal Atakaş camisinin avlusunu dolduran yüzlerce kişi cuma namazını kıldılar.

Habib-i Neccar Camii'nde aylar sonra ilk Cuma namazı kılındı

Kaynak: İHA

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