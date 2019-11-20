20.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:00

Kilis'te Hayırsever Gözükızıl ailesi tarafından Habib Gözükızıl Taziye ve Kültür evi açıldı.



Nurettin Mahallesi Ulu Cami Sokak No 10 sayılı tarihi Kilis evi Gözükızıl ailesi tarafından satın alınarak restorasyonu yapıldıktan sonra Taziye evine dönüştürüldü. Mevlidi şerif okunduktan sonra açılışa katılanlara yemek ikramında bulunuldu.



Ömer Gözükızıl, Kendilerinin memleket sevdalısı olduklarını memleketlerine taziye ve kültür evi yaptırmanın sevinci mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Başta Kilis Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aktürk olmak üzere Kilis'e hizmet eden herkese teşekkür ederiz" dedi.



İstanbul Kilis Derneği Başkanı Nurettin Gözükızıl, Taziye evinin açılışına katılan herkese teşekkür ettiğini ifade ederek, "İl dışından gelemeyen misafirlerimiz çelenk gönderdiler. Kilis'te tarihi bir mekanın taziye evi olarak düzenledik. Çünkü bölgede taziye çadır kuracak yer yok, bu nedenle bu evi aile olarak satın alarak, taziye evine dönüştürdük" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA