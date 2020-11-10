Habib Demirel kimdir? Kızılay Samsun Şube Başkanı Habib Demirel kimdir? Habib Demirel Corona sebebiyle mi öldü?

Corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Habib Demirel'in kim olduğu merak konusu. Peki, Habib Demirel kimdir? Kızılay Samsun Şube Başkanı Habib Demirel kimdir? Habib Demirel Corona sebebiyle mi öldü?

Corona sebebi ile geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve tüm sevenlerini yasa boğan Kızılay Samsun Şube Başkanı Habib Demirel'in hayatı ve kariyeri ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Habib Demirel kimdir? Kızılay Samsun Şube Başkanı Habib Demirel kimdir? Habib Demirel Corona sebebiyle mi öldü?

Habib Demirel

HABİB DEMİREL KİMDİR?

1964 yılında Adıyaman'da dünyaya gelen Dr. Habib Demirel, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olup Samsun İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Bafra SSK Hastanesi Başhekimliği, Samsun SSK Hastanesi Başhekimliği ve Samsun Gazi Devlet Hastanesi Başhekimliği ile Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevlerinde bulundu.