Habertürk Yazarı, "Erdoğan, Görevi O İsme Verdi" Deyip AK Parti'nin Ankara Adayını Duyurdu

Mart 2019'da yapılacak seçimlerde partilerin özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir için çıkaracağı adaylar merak konusu. AK Parti'nin Ankara adayının kim olacağına ilişkin bir iddia da Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan geldi.

"ERDOĞAN GÖREVİ ÖZHASEKİ'YE VERDİ"

AK Parti'nin Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için Mehmet Özhaseki'yi aday göstereceğini iddia eden Sarıkaya, "İktidar partisinden Ankara için Mehmet Özhaseki'nin ismi kesinleşti. Sayın Cumhurbaşkanı bu görevi kendisine verdi" diye konuştu.

Mehmet Özhaseki

İSTANBUL İÇİN YILDIRIM'IN ADI GEÇİYOR

Muharrem Sarıkaya, AK Parti'nin İstanbul adayı için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım adının geçtiğini ifade etti.