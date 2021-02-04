Habertürk TV spikeri Meltem Acet'i canından bezdiren taciz!
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Habertürk TV spikeri Meltem Acet'i canından bezdiren taciz!

04.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:50
Habertürk TV spikeri Meltem Acet'i canından bezdiren taciz!

Habertürk TV spikeri Meltem Acet, işyerini ve çekim için gittiği tüm mekanları arayıp "Ben Meltem'in kocasıyım, çocuğunun babasıyım, aramızın düzelmesine yardımcı olun" diyerek rahatsız ettiği iddiasıyla Ali Altuncevahir'den şikayetçi oldu. İşte detaylar...

Emniyet'te verdiği ifadesinde Ali Altuncevahir'i tanımadığını belirten Meltem Acet, "Şüpheli, 'Sevgilim öptüm' cinsinden e-mailler atmaya devam ediyor. En son, 'Seni ve kızımızı seviyorum, öpüldünüz' diye mail attı.

Bu tarz mesajlara her gün maruz kalıyorum. Bu şahıs her gün benim yakınlarımı arayıp rahatsız ediyor. Ali Altuncevahir'in ruhsal problemleri olduğunu ve bana zarar verebileceğini düşünüyorum" dedi.

3 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI

Mahkeme, Ali Altuncevahir'in 3 ay süreyle mağdur Meltem Acet'e yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Altuncevahir'in, Meltem Acet'in çocuğuna da yaklaşmamasına hükmetti. (Hürriyet)

Kaynak: Snob Magazin

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