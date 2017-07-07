Habersiz Satılan Arazilerini Almak İçin 9 Yıldır Hukuk Mücadelesi Veriyor

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde Mikail Karaman, 9 yıl önce babasından miras kalan arazilerin, haberi olmadan başkalarına satıldığını öğrenince İlçe Tapu ve Milli Emlak Müdürlükleri'ndeki yolsuzluğu ortaya çıkardı. Davacı Mikail Karaman, savcının 2.5 yıl önce verdiği mütalaaya rağmen henüz karar verilmediğini, arazilerinden yararlanabilmek için davanın biran önce bitmesini beklediğini söyledi.



Doğubayazıt İlçesi'nde Gümrük işleri ile uğraşan 3 çocuk babası 46 yaşındaki Mikail Karaman, babasından miras kalan yaklaşık 600 dönüm arazinin kendisinden habersiz satıldığını öğrenip araştırınca İlçe Tapu ve Milli Emlak Müdürlüklerindeki yolsuzluğu 2008 yılında ortaya çıkardı. Aralarında Tapu Müdürü Atalay Ölmez ve 3 memurun bulunduğu 11 kişi hakkında Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıklardan 9'u 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra kefaletle serbest kalırken, müdür emekli oldu, diğer 3 memur da geçici görevle başka illere gönderildi.



202 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Cumhuriyet Savcısı tarafından 2015'te verilen mütalaada, Tapu'a görevli memur Sabri Şeylan'ın 202, eski müdür Ölmez'in 14 yıla kadar, diğer sanıkların ise 6 ay ile 34 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmalarını istedi. Mütalaa üzerinden 8 duruşma geçmesine karşın karar verilememesinden yakınan Mikail Karaman şunları söyledi:



"İhbarım üzerine tapu müdürlüğüne 2008'de operasyon yapıldı. O yıldan bu yana beni ve devletin hazine mallarını dolandıranlarla mücadele ettim. Ağır Ceza Mahkemesi'nde mütalaadan sonra 2 yıl geçmesine, şimdiye kadar 42 oturum yapılmasına rağmen henüz bir sonuç çıkmamış olması nedeniyle çok mağdur oldum. Sahtekarların ortalıkta dolaşıp hiçbir cezaya çarptırılmaması zorumuza gidiyor. Mütala okunmuş olmasına rağmen bu karar niye verilmiyor? En son Cumhurbaşkanlığına ve BİMER'e de yazdım. Sürekli hakim ve savcılar değiştiği için bir türlü karar çıkmıyor." - Ağrı